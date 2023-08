Roma, violentata due volte dopo serate in discoteca. Gli abusi filmati e diffusi con il cellulare

Un incubo vissuto due volte in poco tempo da una ragazza sudamericana di vent'anni drogata e una volta ridotta in stato di incoscienza violentata più volte da un giovane di ventotto anni dell'Ecuador. Lui l'aveva adescata due volte in locali di musica latina a Testaccio e in zona Tuscolano. La vittima era stata ripresa durante gli abusi sessuali, con il suo aguzzino che aveva iniziato a diffondere nelle chat i video delle violenze.

A mettere fine a questo incubo sono stati i carabinieri che lo scorso 7 agosto hanno arrestato l'ecuadoregno dopo un'indagine coordinata dalla procura di Roma. Ora il ragazzo è accusato di "violenza sessuale aggravata e continuata" e di "diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti".

Il racconto choc

È stata proprio la ragazza di venti anni, dopo le violenze subite tra fine giugno e luglio, a farsi coraggio e denunciare tutto ai carabinieri. La giovane ha raccontato che il ventottenne, almeno in due diverse occasioni, le ha somministrato ripetutamente sostanze alcoliche e stupefacenti in due locali della Capitale. Poi, approfittando del suo stato di incoscienza, l'avrebbe sottoposta a reiterati atti sessuali contro la sua volontà, riprendendo tutto con il suo cellulare.

Le indagini

Vista la gravità della situazione, i carabinieri di via in Selci hanno svoltio un'indagine a 360 gradi. Durante le fasi investigative è stato possibile delineare un quadro che supportava fin da subito le tesi della vittima. Sono stati acquisiti i filmati in questione e le testimonianze degli amici della ventenne sudamericana, riuscendo a identificare l'autore delle violenze.

Trovata cocaina

Dopo averlo individuato, il ventottenne è stato sottoposto a una perquisizione domiciliare. Lì nascondeva grammi di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e di vari supporti informatici tra cellulari, tablet e pc il cui contenuto sarà esaminato per verificare l’eventuale presenza di ulteriori filmati e scongiurare l'esistenza di altre vittime.

Il giovane dopo l'arresto dello scorso sette agosto è stato portato nel carcere di Regina Coeli. Era già noto ai militari dell'Arma in quanto il tre agosto era stato fermato arrestato dai carabinieri della stazione di Cinecittà perché teneva, insieme a un amico peruviano, 440 grammi di cocaina suddivisa in 49 ovuli.