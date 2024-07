Violenza sessuale a Ponza: romano abusa di una 16enne. Era andato nell'isola in cerca di un lavoro estivo

Una ragazza di 16 anni è stata violentata da un 34enne di Roma, sull'isola di Ponza. La violenza sessuale, come riporta LatinaToday, è stata denunciata dalla mamma della giovane vittima, permettendo alla procura di Cassino di denunciare l'uomo per violenza sessuale aggravata.

Il 34enne romano, che aveva raggiunto l'isola alla ricerca di un lavoro estivo, è ora indagato, in stato di libertà. La ragazza, immediatamente trasferita in eliambulanza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, invece si trova ora in una struttura della Capitale.

La violenza sessuale a Ponza

Stando ai riscontri degli investigatori e al racconto della vittima, tutto sarebbe successo intorno alle 19 di domenica 7 luglio. La sedicenne, secondo quanto riferisce AdnKronos, era andata a buttare la spazzatura davanti casa quando è stata afferrata dal 34enne, spinta nell'appartamento e costretta subire violenza sessuale. La vittima, appena è riuscita a liberarsi, ha quindi raccontato quanto accaduto ai genitori che hanno subito chiamato i carabinieri.

Il lavoro estivo

Una volta sul posto i militari della stazione di Ponza hanno individuato il romano di 34 anni, palesemente ubriaco. Secondo quanto appurato da chi sta indagando sulla vicenda, il 34enne si trovava a Ponza per fare dei colloqui di lavoro tramite un'agenzia interinale ed era ospite di altri tre amici in una casa proprio accanto a quella dove abita la ragazza.

Il primo provvedimento

Proprio al termine della scorsa settimana, il romano non aveva superato un periodo di prova in un ristorante. Il 34enne è stato allontanato dall'isola ed è stato denunciato, a suo carico hanno emanato un foglio di via per tre anni con divieto di rientro a Formia. Nel frattempo, proseguono le indagini per ricostruire con esattezza l'episodio.