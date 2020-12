Choc all'Esquilino, violentata e rapinata mentre torna a casa

"Ti uccido, e se non mi dai i soldi ti stupro". Choc all'Esquilino dove una donna è stata violentata e rapinata mentre tornava a casa. Un fatto crudo, andato in scena nella serata di martedì 15 dicembre. La vittima, una 46enne, dopo l'abuso sessuale era stata trasportata all'ospedale San Giovanni Addolorata è stata giudicata guaribile in 7 giorni di prognosi.

Una settimana dopo, gli agenti del commissariato Esquilino, hanno dato una svolta alle indagini sottoponendo a fermo un 29enne africano. La vittima, agli inquirenti, aveva raccontato che, mentre tornava a casa intorno alle 21.50 in via Gucciardini angolo via Carlo Botta, vicino ad un istituto di suore, era stata aggredita, rapinata e violentata da un uomo che dopo essersi avvicinato, l'aveva fatta cadere a terra, picchiandola, minacciandola di ucciderla e di violentarla se non gli avesse consegnato i soldi.

Non solo, secondo quanto si apprende, il malvivente l'ha anche baciata e poi le ha messo la mano nei suoi pantaloni. Solo la reazione della donna ha evitato il rapporto completo. "Dopo aver consumato la violenza", come riferisce la Questura, "l'uomo si era allontanato e la vittima aveva chiesto aiuto in una pizzeria poco distante, con il proprietario che aveva poi allertato la polizia".

La 46enne, trasportata in ospedale, è stata medicata. Gli investigatori della Polizia di Stato, attraverso la visione dei filmati estrapolati da alcune telecamere presenti in zona, hanno individuato e arrestato l'aggressore per "violenza sessuale e rapina".