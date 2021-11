Cameriera violentata dal datore di lavoro, lui le offre scatto di carriera in cambio del silenzio

Si è presentata in commissariato in lacrime raccontando la sua storia. Una denuncia grave: lei, vittima del suo datore di lavoro, sarebbe stata violenzata. La ragazza, una camriera, ha denunciato così un ragazzo di 26 anni, un ristoratore, accusandolo aver abusato sessualmente di lei. Una testimonianza che i poliziotti hanno approfondito con la Procura di Civitvecchia che ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'imprenditore.

La giovane cameriera, dipendente di un ristorante di Civitavecchia, ha dopo aver subito l'abuso si è presentata al commissariato di via della Vittoria, raccontando la violenza sessuale subita dal suo datore di lavoro. La ragazza, ai poliziotti specializzati in questo tipo di reati, ha sottolineato anche che, oltre a quello che le era successo la sera del fatto, ci sarebbe stato anche uno tentativo fatto dal suo datore di lavoro a minimizzare l'abuso.

Un tentativo, forse disperato, per non farla andare alla polizia. Ma c'è di più, stando al racconto della ragazza. Il ristoratore 26enne, in cambio del suo silenzio, le avrebbe anche promesso un incarico migliore all'interno del ristorante. Uno scatto di carriera in cambio del silenzio sulla violenza sessuale.

Gli investigatori, in stretto coordinamento con la Procura della Repubblica, hanno dunque subito iniziato una serie accertamenti riuscendo così a delineare "con precisione" - spiega la Questura - i contorni dell'intera vicenda. Il Pubblico Ministero, con gli elementi acquisiti, ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Civitavecchia un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico del ristoratore.