Lo stupro di Anzio, caccia al colpevole: sopralluogo nella baracca dell'orrore

Sono state ore importanti, frenetiche, quelle dell'ultimo weekend ad Anzio, comune sul litorale della provincia a sud di Roma, dove lo scorso 12 maggio una ragazza di 19 anni è stata avvicinata da uno sconosciuto che, dopo averle parlato, l'ha trascinata in un luogo isolato e lì l'ha violentata. La polizia di Stato, con la squadra della scientifica, ha eseguito una serie di accertamenti nella baracca dell'orrore. Esami per trovare traccia del dna di quell'uomo che al momento è ancora sconosciuto.

Le indagini non sono facili. Manca un identikit chiaro dell'orco e lì, in quell'area che costeggia Corso Italia, non ci sono telecamere. Se però qualche traccia biologica fosse stata recuperata, gli investigatori potrebbero quanto meno tracciare un profilo genetico dell'uomo e provare a incrociare i dati con quelli delle persone già note.

Non sarà semplice. In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, grazie anche al racconto della vittima, tutto è avvenuto in pochi minuti. La giovane, una cittadina italiana di origini romene, è scesa da un bus su via Nettunense e si è incamminata verso casa, nella zona di Corso Italia, area frequentata da clochard e nota per essere anche una piazza di spaccio.

Pochi istanti e la 19enne è stata fermata da un uomo che l'ha strattonata e portata in uno dei tanti giacigli di fortuna presenti in quella zona. Una baracca, una struttura fatiscente nascosta dalla vegetazione, molto probabilmente utilizzata come rifugio, anche se non lontana dalla strada. Dopo averla di fatto immobilizzata, l'aggressore ha abusato della giovane che ha tentato di chiedere aiuto urlando.

Una drammatica richiesta di soccorso che avrebbe spinto l'aggressore subito dopo la violenza a fuggire scavalcando la recinzione in filo spinato che delimita l'area dove si è consumato lo stupro. La vittima avrebbe fornito alcuni elementi ma non è chiaro se siano sufficienti per delineare un identikit. La caccia all'uomo è in corso.