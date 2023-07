Diciannovenne violentata in un casolare mentre tornava a casa, arrestato un 32enne

La caccia all'uomo è finita. A due mesi dalla violenza di sessuale di Anzio - dove una diciannovenne ha subito uno strupro in un casolare - nella mattinata di ieri, sabato 8 luglio, gli uomini della questura di Roma e quelli del commissariato di Anzio - Nettuno, hanno tratto in arresto ad Aprilia un 32enne di nazionalità nigeriana.

L'uomo viene ritenuto il responsabile della violenza sessuale. Secondo quanto raccontato dalla vittima e accertato dalla polizia l'orrore si è consumato intorno alle 23:00 di venerdì 12 maggio. Dopo essere stata pedinata l'adolescente è stata sopresa alle spalle dal suo aggressore, sin da subito descritto come uno straniero. A quel punto è stata trascinata con forza in un rifugio di fortuna dove, come accertato anche dai successivi accertamenti, si è consumato lo stupro.

Le urla della ragazza hanno poi messo in fuga il violentatore con la giovane che in lacrime ha chiesto aiuto in strada. Soccorsa è stata trasportata in ospedale. Raccolta la denuncia immediatamente sono scattate le indagini coordinate dalla procura di Velletri. Ieri, praticamente a due mesi di distanza, l'uomo è stato assicurato alla giustizia.