Medico occupa appartamento Ater e per 40 anni ci fa il suo studio

Un appartamento Ater occupato abusivamente e trasformato in uno studio medico che per 40 anni è stata la casa di centinaia di pazienti, residenti del X Municipio. Siamo ad Acilia, in via Cesare Maccari, dove un professionista di 74 anni, regolarmente iscritto all'albo dell'ordine dei medici, aveva preso possesso di quell'abitazione di edilizia popolare dal 1984, ma senza alcun titolo.

A mappare quell'appartamento occupato sono stati gli agenti della polizia locale, insieme alla prefettura e alla questura di Roma. Ieri mattina gli agenti del gruppo sicurezza sociale urbana della locale, supportati dai vigili del X Mare, hanno liberato lo studio medico abusivo, sgomberando quella che 40 anni fa era una casa. Il dottore è stato denunciato per occupazione abusiva, cambio di destinazione d'uso e abusi edilizi.