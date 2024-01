Studenti manifestano in strada, una residente li minaccia con una pistola ad aria compressa

"Mi dovete far passare". È scesa in strada armata con una pistola ad aria compressa e ha minacciato gli studenti del liceo Catullo di Monterotondo, che questa mattina con striscioni e fumogeni avevano bloccato la strada per protestare contro la scuola.

Momenti di tensione intorno alle 8 del mattino nell'istituto della provincia di Roma. Sul posto, allertati proprio dai ragazzi, sono accorsi i carabinieri di Monterotondo che hanno fermato la donna, denunciandola, e sequestrando l'arma, una pistola ad aria compressa.

La signora, una residente, è stata denunciata. Secondo i ragazzi ascoltati dai militari qualche pallino sarebbe stato sparato con l'arma. La scena è stata ripresa dagli studenti con i loro smartphone e un video è stato poi pubblicato sul profilo Instagram di Welcome to Favelas.