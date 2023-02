Studenti Erasmus picchiati e rapinati in discoteca: arrestati tre addetti alla sicurezza

Tre addetti alla sicurezza di una discoteca in zona Ostiense sono stati arrestati con l’accusa di rapina e lesioni aggravate in concorso per avere aggredito e derubato dello smartphone due studenti tedeschi, due fratelli di 22 e 24 anni, che stavano trascorrendo la serata nel locale.

L'aggressione al termine di una serata nel locale

I fatti risalgono alla notte del 22 aprile del 2022, quando i due studenti, in Italia con il programma Erasmus, hanno chiamato il 112 denunciando di essere stati aggrediti a calci e pugni da alcuni addetti alla sicurezza e di essersi visti sottrarre il telefono mentre cercavano di filmare la scena.

Sul posto erano quindi intervenuti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia dell’Eur e le ambulanze. I due erano stati accompagnati al Sant’Eugenio, dove uno dei due era stato medicato per la frattura della mascella e dell’orbita destra e dimetto con 30 giorni di prognosi, mentre il fratello era stato dimesso con una prognosi di 5 giorni per trauma facciale.

I carabinieri dell’Eur avevano immediatamente avviato le indagini, identificando i dipendenti presenti e acquisendo le immagini delle telecamere di video-sorveglianza per ricostruire l’accaduto. Il fascicolo era quindi arrivato in procura, e grazie alle testimonianze raccolte, alle informazioni fornite dalle vittime e al riconoscimento fotografico, i militari sono riusciti a risalire ai tre addetti alla sicurezza, tre giovani romani di 22,23 e 25 anni. Che nei giorni scorsi hanno ricevuto l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal gip.

Multata la titolare della società: operava senza licenzia

I carabinieri hanno inoltre scoperto che la titolare della società per cui i tre addetti alla sicurezza lavoravano operava senza licenza, ormai scaduta, e l’hanno sanzionata con una multa da oltre 3.000 euro. Sanzionato anche i. titolare della discoteca, per 1.666 euro, per non aver verificato che il personale impiegato quale addetto alla sicurezza fosse regolarmente iscritto all’albo prefettizio.