Studente universitario suicida in uno studentato. Trovato dal coinquilino

Si è suicidato all'interno della stanza dove alloggiava. La scoperta choc da parte del coinquilino che ha trovato lo studente universitario già privo di vita. Si tratta di un 21enne - studente fuori sede - trovato in un alloggio a in zona Borgo, a Prati. Per il ragazzo i soccorritori nulla hanno potuto se non accertarne il decesso.

Secondo quanto appreso il ragazzo, che alloggiava in uno studentato in piazza Adriana, si sarebbe tolto la vita legando un lenzuolo alla finestra della camera dove viveva. È stato poi il compagno di stanza a dare l'allarme alla polizia. Studente modello, la salma del 21ennne è stata traslata alla camera mortuaria del policlinico Umberto I.