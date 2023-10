Ragazzo di 19 anni trovato morto in una residenza per studenti

Lo hanno trovato i compagni di stanza dopo non averlo visto scendere. Una volta nella camera la tragica scoperta, il ragazzo era morto nel suo letto. La tragedia venerdì mattina in zona Casal Bruciato. Diciannove anni, la vittima era uno studente fuori sede residente in Toscana.

Sono stati i carabinieri della stazione Piazza Dante e il personale del 118 a intervenire in una residenza - privata - per studenti nella zona del Tiburtino. In camera il corpo privo di vita del 19enne. Senza evidenti segni di violenza sul corpo, secondo i primi accertamenti del medico legale lo studente potrebbe essere deceduto per cause naturali, un malore.

Informati i familiari del giovane, la salma del 19enne è stata traslata al policlinico Tor Vergata a disposizione dell'autorità giudiziaria.