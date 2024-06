Studente precipita dalla finestra del liceo, è grave

Choc in un liceo romano dove uno studente è precipitato da una finestra. È accaduto la scorsa settimana in un istituto superiore di Monteverde, durante l'orario scolastico. L'adolescente, trovato in gravi condizioni dopo essere caduto da una finestra, si trova in ospedale in prognosi riservata.

Sono state decine le richieste d'intervento al 112 dopo che il minorenne è precipitato dalla finestra. Fra lo choc di studenti, professori e personale scolastico il 16enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo dove si trova ancora in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Gianicolense che, dopo aver ascoltato alcuni studenti, hanno cominciato da subito le indagini.Dalle prime ricostruzioni e da alcuni biglietti trovati in tasca al giovane si tratterebbe di un gesto volontario. Le indagini dei militari dell'Arma proseguono anche per chiarire eventuali responsabilità legate a una mancata vigilanza.