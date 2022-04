Studente precipita dalla finestra del terzo piano della scuola, eliambulanza sul posto

E' rimasto ferito alle gambe dopo essere precipitato dal terzo piano di una finestra della scuola. A precipitare nel vuoto uno studente di un istituto superiore di Pomezia, un 20enne diversamente abile, poi soccorso dal personale medico fra la paura di docenti e alunni della scuola. L'incidente è avvenuto intorno alle 11:00 all'Istituto d'istruzione superiore (Iss) via Copernico a Pomezia, in provincia di Roma.

Secondo quanto si apprende lo studente, un 20nne italiano, era andato in bagno accompagnato da un professore. Rimasto fuori la porta per consentire al ragazzo di espletare i propri bisogni, passato un tempo superiore a quello solitamente necessario, il docente ha provato a chiamare il ragazzo ma non ha trovato risposta, poi le urla da sotto al cortile dove il ragazzo era precipitato.

Nel dettaglio il giovane è caduto, dopo essere precipitato dalla finestra del bagno per cause ancora non chiare, sulla tettoia di una palazzina adiacente dove si trova il bar dell'istituto superiore tecnico tecnologico, tecnico economico e liceo scientifico.

Ferito alle gambe, sul posto è intervenuta l'eliambulanza con il giovane poi trasportato in ospedale. Sul posto per accertare l'accaduto e ricostruire la dinamica dei fatti i carabinieri della compagnia di Pomezia che hanno ascoltato docenti e studenti.