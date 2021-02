Roma, 13enne cade dalla finestra della scuola: è grave in ospedale

È caduto dalla finestra di una scuola, al secondo piano, finendo nel cortile del plesso. È successo nel centro di Roma dove una studente di 13 anni è stato soccorso e portato, in codice rosso, all'ospedale Gemelli. Il giovane è in gravi condizioni, avendo subito un politrauma in diverse parti del corpo.

Da chiarire la dinamica dei fatti con i carabinieri e la polizia, titolare al momento delle indagini, chiamata a far luce su quanto accaduto. L'allarme è scattato intorno alle 12:40 circa, quando dagli edici scolastici che affacciano in via Panisperna si sono sentite urla di giovani.

Sono stati gli stessi studenti a dare l'allarme. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi con il 118 che ha portato il tredicenne in ospedale. Saranno ora le indagini della polizia a capire cosa sia successo. Al momento nessuna ipotesi è scartata.