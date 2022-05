Lo studente in gita scolastica a cui un rapinatore ha rotto il naso con una testata

In gita scolastica a Roma è stato colpito con una testata in pieno volto da un rapinatore ed è stato trasportato in ospedale con il naso rotto. Vittima un ragazzo di 19 anni residente nella provincia di Bergamo. Ad aggredirlo un uomo che poco prima lo aveva minacciato per farsi dare dei soldi. Le violenze a Trastevere.

I fatti intorno alle 22:30 di mercoledì 4 maggio mentre il giovane si trovava con i suoi compagni di scuola su ponte Sisto. Avvicinato da un uomo - uno straniero secondo quanto riferito da alcuni testimoni alla polizia - il malvivente lo ha minacciato: "Dammi i soldi per comprarmi da bere".

Alla richiesta di denaro il ragazzo si è però rifiutato scatenando la reazione violenta dell'uomo che lo ha improvvisamente colpito con una testata in pieno volto per poi darsi alla fuga velocemente.

Con una vistosa perdita di sangue dal volto, il 19enne è stato trasportato in taxi dalla professoressa che era con lui al policlinico Umberto I con una frattura scomposta del setto nasale e 30 giorni di prognosi. Fornita la propria testimonianza alla polizia, sull'aggressione indagano gli agenti del commmissariato Trastevere di polizia.