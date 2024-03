In un appartamento del centro una struttura per anziani abusiva

Una struttura per anziani completamente abusiva in un appartamento nel centro storico della città di Bracciano. La scoperta dei carabinieri del Nas che hanno inoltrato al sindaco del comune lacustre la proposta di chiusura.

Nove ospiti di cui 7 non autosufficienti, accuditi senza alcuna autorizzazione per l’esercizio dell’attività di assistenza ad anziani; assenza di figure professionali di OSS, di educatore professionale e assistente sociale nonché di una figura di responsabile; errata applicazione della normativa inerente i posti letto; mancanza dei piani personalizzati individuali dei singoli ospiti; non sussistenza dei requisiti strutturali e igienico sanitari previsti dalla normativa vigente. Questo il quadro emerso dal controllo eseguito, la scorsa settimana nell'appartamento del centro storico del comune della provincia nord di Roma, da parte dei carabinieri della compagnia di Bracciano, assieme ai Nas, al personale della Asl Roma 4 e dei servizi sociali del comune di Bracciano.

L’abitazione era stata adibita a struttura per anziani ma completamente abusiva, prima di qualsiasi autorizzazione. L’esito del controllo ispettivo è stato inoltrato al sindaco del comune di Bracciano il quale ha emesso un’ordinanza di chiusura dell’attività. Contestualmente, grazie all’attività dei servizi sociali sono stati contattati i familiari, ai quali sono stati affidati i degenti.

Il responsabile della struttura in questione, un uomo di 42 anni, rischia una sanzione da 5.000 a 25.000 euro secondo quanto previsto dalla legge regionale 41 del 2003.