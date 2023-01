"Io non dimentico", la risposta dei giovani ebrei agli adesivi di Hitler con la maglia della Roma

Una risposta agli adesivi antisemiti affissi a Roma. Stickers choc a raffigurare Adolf Hitler con la maglia dell'As Roma. Dopo la condanna del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che dopo averli definiti vergognosi ne ha predisposto "l'immediata rimozione", non si è fatta attendere la risposta della comunità ebraica romana, in particolare del "Gruppo Giovani Ebrei" che hanno risposto agli adesivi del Furher con la casacca del secondo scudetto dei giallorossi con alcuni striscioni ad hoc, affissi durante la notte in diverse zone della Capitale per il Giorno della Memoria.

"Io non dimentico", con la stella di David a sei punte all'interno. Sopra altre due scritte: "27 gennaio 2023" e "Giornata della Memoria". A rivendicare l'affissione il "Gruppo giovani ebrei" che spiega: "Il gesto arriva nel contesto del crescente clima di antisemitismo anche tra le tifoserie calcistiche a seguito dei cori allo stadio e gli sticker con la faccia di Hitler".

Adesivi con il volto di Hitler che sono apparsi nel quartiere Trieste, al quartiere Africano e nel quadrante del III municipio Montesacro che fanno tornare alla memoria al 2017, quando alcuni tifosi della Lazio idearono e tappezzarono la città e le vetrate della Curva Sud dello stadio Olimpico con stickers antisemiti raffiguranti Anna Frank con la maglia della Roma. All'interno dello stadio vennero inoltre attaccati anche altri adesivi di chiara matrice antisemita con frasi come "romanista ebreo" e "romanista Aronne Piperno".

La giornata della memoria

Una risposta forte quella dei Giovani ebrei di Roma, che arriva alla vigilia del Giorno della Memoria. Il 27 gennaio infatti, come stabilito dall'assemblea generale delle Nazioni Unite del 1 novembre 2005, viene celebrata la giornata per commemorare le vittime dell'Olocausto. Una data storica quella del 2005, decretata nel corso del sessantesimo anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti, come il tristemente famoso Auschwitz.