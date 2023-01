Striscione a Roma contro ultras napoletani: "Neanche 50 contro 300"

Uno striscione degli ultras della Roma è comparso questa notte nella Capitale. Un riferimento evidente agli scontri avvenuti domenica sulla A1 tra ultras giallorossi e quelli del Napoli.

La scritta è apparsa intorno alle 1.30 in via Tuscolana 202, all'Appio Latino: "Sono anni che gridi vendetta, neanche 50 contro 300. lascia perdere dammi retta", recitava lo striscione. Sul posto sono intervenute gli agenti della polizia di Stato che lo hanno rimosso. A contribuire alle indagini anche la polizia scientifica e la digos. La scorsa notte, a San Basilio, un altro striscione dei romanisti. In quell'occasione contro il giornalista di RomaToday Lorenzo Nicolini, il sottoscritto, e la collega di Fanpage, Natascia Grbic.