Striscioni No Vax a Corso Francia, indagini per identificare i responsabili

"Covid-19 Trojan Nwo". Tre bandoni in verticale, calati da Corso Francia, una delle strade più trafficate di Roma. È il messaggio dei No Vax lasciato nella notte, a poche ore dopo dalle maxi perquisizioni in tutta Italia, nei confronti dei più radicali affiliati al canale Telegram "Basta Dittatura".

I tre striscioni, sarebbero stati affissi nella notte tra il 15 e il 16 novembre, poi rimossi dagli agenti del XV Cassia della polizia locale di Roma Capitale e dai poliziotti del Commissariato Villa Glori della polizia di Stato. Al momento non è ancora chiaro chi li ha affissi. Chi indaga ha già acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per dare un volto e un nome a quello che, probabilmente, è un gruppo organizzato.

Gli striscioni complottisti, criptici ma neanche troppo, identificano il Covid-19 come il Trojan (un virus che infetta solitamente i pc), del Nwo, ossia del New World Order, acronimo della teoria del complotto del Nuovo Ordine Mondiale, una delle più vaste tesi complottiste secondo la quale un presunto gruppo di potere oligarchico e segreto si adopererebbe per prendere il controllo di ogni Paese del mondo in maniera totalitaria al fine di ottenere il dominio della Terra.

Quella della notte è solo l'ultima iniziativa di chi porta avanti la tesi del complotto sul Coronavirus. Nei giorni scorsi, su Telegram, era stato diffuso l'indirizzo della casa romana di Mario Draghi, con tanto di utenti che si davano appuntamenti per manifestare sotto la sua abitazioni. Proteste contro la "dittatura sanitaria" sedate sul nascere, con il rafforzamento delle misure di protezione nei confronti del Premier.