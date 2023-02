Lo striscione dei Fedayn della Roma esposto e bruciato dagli ultras della Stella Roma

Uno smacco. Nel mondo ultras uno striscione rubato da un'altra tifoseria, quindi esposto e poi bruciato significa che quel gruppo, ormai compromesso, rischia di essere emarginato. Se non addirittura cancellato. La questione tra una parte degli ultras della Roma, quella storica dei Fedayn, e la frangia facinorosa dei tifosi serbi continua.

Dopo aver rubato la "pezza" del gruppo storico presente in curva Sud dal 1972 dopo Roma-Empoli ai Fedayn, nella curva dei Delije – così chiamati gli ultras della Stella Rossa – è infatti apparso lo striscione tanto chiacchierato.

In occasione della prima gara casalinga della Stella Rossa contro il Cucaricki, gli ultras serbi hanno dunque esposto il drappo rovesciato come si usa fare nei rituali ultras e, poco dopo, lo hanno bruciato con i fumogeni, surriscaldando ancora di più gli animi. Il tutto accompagnato dalla scritta "Roma è caduta" e poi ancora: "Hai scelto la compagnia sbagliata".

?? Crvena Zvezda vs ?ukari?ki 18/02/2023



"You chose the wrong company" pic.twitter.com/zotVhFC8pF