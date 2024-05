Street food da incubo a Termini: sequestrati 150 chili di cibo venduto abusivamente

Street food da incubo a Termini. Nell’ambito delle attività per il contrasto al degrado urbano predisposti dalla polizia locale di Roma Capitale nell’area della stazione dell'Esquilino, gli agenti del Gssu e dello Spe, hanno sequestrato in poche ore oltre 150 chili di cibo venduto abusivamente in strada, in violazione di qualsivoglia norma igienico-sanitaria.

Gli alimenti, sequestrati dai caschi bianchi, sono apparsi subito in pessime condizioni a causa della loro conservazione e sono stati smaltiti tramite l’intervento sul posto di mezzi Ama.

Questa è solo l’ultima delle operazioni eseguite dalla polizia municipale nell'area di Termini e del rione Esquilino, colpiti da fenomeni illeciti, come quelli legati al commercio abusivo di street food: persone intente a vendere su strada pietanze varie, trasportate con mezzi di fortuna, suddivise in porzioni e conservate in contenitori di ogni tipo, il tutto in modo illegale e senza alcun rispetto delle norme di igiene e sicurezza alimentare.