Il murale dei 150 volti di Tor Bella Monaca è stato strappato ma nessuno ha visto niente

Nessuno sa nulla. Nessuno ha visto niente. Eppure l'opera dei 150 voti fotografati dall'artista francese JR nel progetto Inside Out, non ci sono più. O meglio, ne rimangono alcuni brandelli. I due maxi poster verticali erano stati affissi lo scorso 28 settembre sulle facciate di due delle torri di via dell'Archeologia, la via dello spaccio di Tor Bella Monaca.

Il murale, realizzato nel palazzo di Sant'Egidio, ritraeva 150 persone del quartiere e non. Il primo "strappo" qualcuno lo aveva già notato lo scorso 14 novembre, nella zona inferiore dell'opera. Poi qualcuno, forse nella notte, ha completato la sua di "opera". Insomma, secondo voci di quartiere, qualcuno si sarebbe arrampicato sulle facciate dei palazzoni popolari per strapparlo. Una teoria, quella della scalata, che però crolla se si vedono le foto.

Le ipotesi

Il murale dei 150 voti campeggiava (e in parte lo fa ancora) tra i civici 50 e 60 di via dell'Archeologia, epicentro del supermarket della droga di Roma aperto h24, come descritto nella mappa completa delle piazze e di chi le porta avanti, che abbiamo già scritto.

Stando agli umori raccolti tra la gente del quartiere, l'opera dava fastidio a chi si sente padrone del quartiere. Maricetta Tirrito, una volontaria da sempre impegnata nel sociale e aggredita mentre puliva una via dello spaccio di Tor Bella Monaca, ha dato la sua chiave di lettura a RomaToday: "Quella istallazione dava fastidio a tutti, c'era gente che si fermava solo per ammirarla. Per chi vive lì, invece, è stata vissuta come una passerella inutile. È stato un segnale dei pusher che quella è terra loro".

Dire che siano stati gli spacciatori o le vedette a staccare le immagini che raffiguravano il bello del quartiere, però è prematuro. Ne è dello stesso avviso Gianfranco Gasparutto, consigliere municipale del VI Municipio e tra i volti raffigurati nell'opera di JR: "Mi spiace molto per ciò che è successo più che altro per il significato di quel progetto. Chi sia stato e perché non è chiaro, di sicuro io non ho mai ricevuto minacce".

Nessuno ha visto nulla

La teoria dell'atto di forza degli spacciatori di Tor Bella Monaca, in sostanza, al momento non è confermata né per vie ufficiali, né da fonti investigative. Pensare che possa essere stato il vento a ridurre così quelle immagini è una possibilità assai remota.

E allora cosa potrebbe essere successo? Possibile che le raffiche di forte vento dei giorni scorsi, durante Ciaran, abbiano staccato dei lembi dei poster che, svolazzando, davano fastidio ai residenti? Ipotesi a parte, un fatto è certo: nessuno ha visto nulla. In almeno due giorni 150 volti sono scomparsi dalle torri più in vista di Tor Bella Monaca nel silenzio più assoluto.

L'opera

Il fotografo francese JR, autore dell'opera, ha compiuto lo stesso progetto - tutt'ora intatto - in varie parti del mondo con l'obiettivo di dar vita alle comunità locali. Il progetto era stato inserito nel 'Festival dello stupore' che a fine settembre si era tenuto nel quartiere.

Le 150 fotografie furono appese grazie all'aiuto dei ragazzi di Edilizia Acrobatica, mentre all'interno del museo laboratorio di Sant'Egidio per settimane è stato possibile assistere alla mostra di Marianna Caprioletti, artista sordomuta cresciuta nei laboratori d'arte per persone con disabilità della Comunità.