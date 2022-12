La strage di Fidene ricostruita minuto per minuto. Ecco la glock usata da Campiti

La prima ad essere colpita ed uccisa è stata Sabina Sperandio, poi Nicoletta Golisano. Poco dopo Claudio Campiti, nel corso delle fasi concitate, ha ucciso anche Elisabetta Silenzi. La ricostruzione della strage di Fidene è contenuta nel decreto di fermo della procura di Roma per triplice omicidio e triplice tentato omicidio a carico del 57enne di Ascrea.

L'uomo, alla guida della sua Ford Ka, secondo quanto ricostruito domenica mattina alle 9:30 circa è arrivato in via Colle Giberto dove si stava svolgendo la riunione condominiale del consorzio Valle Verde. Mezz'ora prima era stato nel poligono di tiro a Tor di Quinto dove era iscritto e "ha chiesto espressamente una Glock calibro 45 che aveva già operato in passato" al poligono di tiro, ma "non si è visto sulla linea di tiro". Si legge in una testimonianza riportata nel decreto. Infatti Campiti non aveva intenzione di sparare a bersagli di carta.

La strage nel gazebo del bar

La assemblea del consorzio, convocata per le 9, era iniziata regolarmente. Al tavolo erano seduti Sperandio, Golisano, Fabiana De Angelis (ferita e in gravi condizioni), Bruna Marelli (la presidente del consorzio), altri due membri del consiglio rimasti illesi e Silvio Paganini, l'eroe che ha bloccato successivamente Campiti. A sinistra del tavolo, invece, c'era la segretaria, Silenzi.

Poco dopo l'inizio dell'incontro, Campiti è entrato chiudendo subito la porta per poi dirigersi subito verso il tavolo: "Vi ammazzo tutti". Pochi secondi prima di far fuoco uccidendo subito Sperandino e Golisano, ferendo quindi De Angelis e Marelli. A quel punto Paganini decide di lanciarsi contro il killer. Sono momenti concitati. I due cadono. Campiti spara ancora e il bilancio si aggrava. Per terra, già morta c'è anche Silenzi.

Voleva uccidere ancora

Fabiana De Angelis è stata colpita al collo con lesione a carotide e a una vertebra. Bruna Martelli è stata attinta all'emitorace desto e Silvio Paganini alla faccia da un proiettile che è entrato ed uscito. Secondo il Pm Musarò che ha firmato il decreto di fermo, Campiti "ha fatto ingresso nel dehor del bar con la precisa finalità di ammazzare i componenti del consiglio di amministrazione del Consorzio Valle Verde".

Per la procura di Roma, inoltre, Campiti ''ha fatto una sorta di 'tiro al bersaglio', colpendo uno dopo l'altro diversi soggetti seduti al tavolo mirando in punti vitali'', si legge nel decreto in cui chiede la convalida del fermo. Il 57enne aveva la pistola, un secondo caricatore con 13 colpi, altre 155 cartucce, un coltello a serramanico e un pugnale da sub da 28 centimetri.

La premeditazione

Al momento non risultano indagate altre persone oltre il 57enne. In base a quanto emerge Campiti frequentava da tempo il poligono di Tor di Quinto ed era un esperto tiratore. Domenica mattina, prima della strage, si era recato proprio lì e dopo avere avuto la Glock e le munizioni, non avrebbe però raggiunto l'aria di tiro, ma sarebbe uscito e raggiunto Fidene in auto, per uccidere.

Un gesto premeditato, dunque, secondo la procura. Oltre alla premeditazione la procura contesta al 57enne anche l'aggravante dei futili motivi. Nel decreto di fermo sono spiegate anche l'acredine tra l'uomo e il Consorzio di cui faceva parte. Da 7 anni Claudio Campiti non pagava i contributi e aveva un decreto ingiuntivo per 1.700 euro. Lo ha detto agli inquirenti la presidente del Consorzio stesso rimasta ferita. La presidente ha raccontato anche di un secondo decreto ingiuntivo, anche questo rimasto non pagato.

Non solo. Nel piano diabolico di Campiti era prevista anche la fuga in auto. I carabinieri, infatti, hanno trovato vicino al dehor di Fidene tre zaini del 57enne: in uno c'era il suo passaporto, un notebook e 5.700 euro in contanti, che si vanno a sommare ai 535 euro che aveva in tasca. Negli altri due zaini aveva vari indumenti di ricambio.