Strage di Fidene, dichiarata la morte cerebrale per Fabiana De Angelis

Si aggrava ulteriormente il bilancio della strage di Fidene. L’ospedale Sant’Andrea ha reso noto martedì pomeriggio che per Fabiana De Angelis, ricoverata in prognosi riservata dalla tarda mattinata di domenica 11 dicembre, è stata dichiarata la morte cerebrale.

“Gli accertamenti diagnostici effettuati in queste ore hanno evidenziato un quadro clinico irreversibile - ha fatto sapere la direzione sanitaria dell’ospedale - È stata dichiarata la morte cerebrale della paziente. L’azienda esprime il proprio sentito cordoglio alla famiglia”.

Fabiana De Angelis è stata colpita alla carotide e a una vertebra da Claudio Campiti, il 57enne che ha compiuto la strage: armato di una pistola rubata al poligono, ha fatto irruzione nel gazebo del bar di via Monte Giberto in cui si stava tenendo la riunione del consorzio Valle Verde e ha fatto fuoco verso i membri del direttivo, uccidendo Sabina Sperandio, Nicoletta Golisano ed Elisabetta Silenzi e ferendo gravemente De Angelis e Bruna Marelli, la presidentessa del consorzio. Ferito, fortunatamente in modo non grave, anche Silvio Paganini, il consigliere che lo ha poi disarmato e che è stato colpito al viso da un proiettile che gli ha trapassato la guancia.

Secondo il pubblico ministero Giovanni Musarò, che ha firmato il decreto di fermo, Campiti "ha fatto ingresso nel dehor del bar con la precisa finalità di ammazzare i componenti del consiglio di amministrazione del Consorzio Valle Verde". Un vero e proprio tiro al bersaglio, che lo ha visto mirare a punti vitali e fare fuoco per uccidere: le condizioni di De Angelis sono apparse da subito disperate, e dopo essere stata sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico è stata ricoverata in rianimazione. A poco più di 48 ore dalla strage, la notizia della morte cerebrale.