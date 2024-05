Strage Fidene: tensione in aula. Il killer al marito di una vittima: "Stai zitto ladro"

"Stai zitto ladro", sono le parole che Claudio Campiti - autore della strage di Fidene - ha rivolto al marito di una delle quattro donne uccise nel gazebo di Colle Salario dove era in corso una riunione del consorzio Valleverde. I momenti di tensione nell'aula dove si sta svolgendo il processo e dove, per la prima volta, è presente il killer che l'11 dicembre del 2022 ha aperto il fuoco durante la riunione che si stava tenendo nel gazebo di via Monte Gilberto, uccidendo quattro donne. In apertura dell’udienza Campiti ha preso la parola per fare dichiarazioni spontanee suscitando la reazione del marito di una delle vittime. Vittime di quella mattanza furono quattro donne Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Fabiana De Angelis

"Leggete con attenzione il mio blog e le denunce che ho fatto per avere un’idea più chiara del perché siamo arrivati qui" ha detto Campiti. Una dichiarazione che ha suscitato la replica da parte del marito di una vittima che alzandosi in piedi ha gridato: "Mia moglie non scriveva blog". E Campiti gli ha risposto: "stai zitto ladro". Un botta e risposta che ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine che hanno riportato la calma. Campiti ha poi chiesto di lasciare l’aula.

Condomini avevano paura di Campiti

"I condomini avevano paura di lui, mi dicevano che si comportava male, era scontroso con tutti, la gente si lamentava per la spazzatura che teneva fuori. Poi Campiti mise uno striscione sulla sua abitazione con scritto "Consorzio raus"'. Sono le parole poi riferite da Bruna Marelli, testimone sopravvissuta alla strage sentita in aula al processo davanti alla prima corte di Assise di Roma che vede imputato Claudio Campiti. Oltre a Campiti sono imputati anche il presidente della Sezione Tiro a Segno Nazionale di Roma e un dipendente addetto al locale dell’armeria del poligono di tiro di Tor di Quinto dove Campiti prese l’arma utilizzata poi per compiere la strage.

La testimone sopravvissuta

La donna, presidente del Consorzio ‘Valleverde’, ha ricordato i tragici momenti di quell’11 dicembre 2022 alla riunione del consorzio. “Sono arrivata verso le 7:30 e abbiamo iniziato a sistemare le sedie. I consorziati entravano e firmavano, a un certo punto ho sentito strillare ‘vi ammazzo a tutti’ e poi gli spari. Mi ritrovai ferita, con gente che correva. Ho capito che era Campiti quando l’ho visto per terra e lui mi ha detto ‘bugiarda’. Ero pietrificata”.

La testimone, rispondendo alle domande del pm Giovanni Musarò, ha parlato dei "problemi" che duravano da tempi fra Campiti e il consorzio. “Quando è venuto a vivere da noi gli fu detto che doveva mettersi in regola con l’allaccio alla fogna, ma lui non lo fece e nel 2016 abbiamo dovuto tagliargli l’acqua. A quel punto lui ha smesso di pagare le quote e gli abbiamo fatto notificare due decreti ingiuntivi. Venne a due o tre assemblee. In una non votò il bilancio, in un’altra ebbe una discussione con una consorziata e a momenti venivano alle mani”.

Le accuse

A Claudio Campiti vengono contestate le accuse di omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi per la morte delle sue quattro vittime, e anche l'accusa di tentato omicidio di altre cinque persone sedute al tavolo del consiglio di amministrazione del consorzio e di lesioni personali derivate dal trauma psicologico subito dai sopravvissuti.