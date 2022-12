Strage di Fidene: funerale Nicoletta Golisano, anche Giorgia Meloni per l'ultimo saluto all'amica

Civitavecchia è in lutto per Nicoletta Golisano, una delle vittime della strage di Fidene. La commercialista di 50 anni è stata uccisa da Claudio Campiti. Con lei sono morte Sabina Sperandio, Elisabetta Silenzi e Fabiana De Angelis.

Oggi, alle 15, è andata in scena la funzione per dire addio a Nicoletta Golisano. Il papà della donnna ha fatto leggere un pensiero rivolto alla figlia: "Figlia affettuosa, moglie premurosa e mamma protettiva del piccolo Lorenzo. Una donna estroversa, generosa e sorridente. Così me la ricordo nel suo vestito rosso durante il compleanno dei suoi cinquanta anni. Non è morta. Se n'è solo andata nella stanza accanto". Presente all'ultimo saluto anche Giorgia Meloni, che non ha così preso parte alla conferenza stampa al termine del consiglio dei ministri.

Golisano aveva frequentato il liceo Classico 'Padre Alberto Guglielmotti' prima di laurearsi in Economia e trasferirsi a Roma. "Una tragedia che ci lascia sgomenti. Ricorderemo degnamente la nostra concittadina Nicoletta Golisano", il penserio del sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco.

La dunzione è durata un'ora. Presenti anche tanti imprenditori e amici, che hanno raggiunto Civitavecchia per dire addio a Nicoletta. Occhi lucidi e qualche abbraccio per farsi conforto e dire addio ad una collega, un'amica, una mamma.