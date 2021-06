Strage di Ardea, nuovo sopralluogo nella villetta del killer: cosa cercano gli investigatori

Nuovo sopralluogo dei carabinieri nella villetta di Andrea Pignani, il killer della strage di Ardea che ha sparato e ucciso i due fratellini David e Daniel Fusinato, di 5 e 10 anni, e Sebastiano Ranieri, un anziano di 74 anni, a colpi di pistola e si è poi tolto la vita con la stessa arma. Gli investigatori, su delega della Procura di Velletri, sono alla ricerca di nuovi elementi per ricostruire la personalità dell'omicida verificando se ci siano in casa manoscritti o altri documenti che possano essere di aiuto alle indagini.

Il pc e il cellulare di Pignani sono già stati sequestrati e vengono analizzati dagli investigatori. L'obiettivo, appunto, è quello di delineare la personalità del killer e provare a comprendere come mai abbia sparato e ucciso. Oggi, inoltre, a Tor Vergata verrà effettuato l'esame autoptico che determinerà se Pignani abbia agito o meno sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Al vaglio della Procura, inoltre, c'è ancora la posizione della madre di Pignani. Secondo quanto si apprende, la donna non è stata denunciata. I carabinieri della compagnia di Anzio hanno inviato ai Pm una relazione completa sull'esito degli accertamenti ai quali è stata sottoposta la donna in merito alla presenza in casa della pistola del marito, mai denunciata dopo la morte dell’uomo nel novembre 2020. La madre ha sempre detto di non aver mai saputo che fine avesse fatto. Rischia di essere indagata per detenzione abusiva d'arma da fuoco, non per i fatti tragici d domenica.