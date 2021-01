Pericolo strade ghiacciate a Roma e provincia: incidenti e chiusure

Temperature sotto lo zero nella notte e strade ghiacciate dalle prime luci del giorno. Risveglio al gelo a Roma e provincia dove la presenza di tratti ghiacciati sul manto stradale ha comportato difficoltà alla circolazione, chiusure ed incidenti stradali. Sono diverse le strade extraurbane ed urbane con condizioni di guida pericolose a ridosso delle aree verdi e dei marciapiedi e dove si presentano perdite e fuoriuscite di acqua "causa possibili tratti ghiacciati", come informa LuceVerde Roma.

Proprio il ghiaccio sembra essere la causa di un incidente autonomo avvenuto sulla via Palombarese, fra Marco Simone di Guidonia e Santa Lucia di Mentana, provincia nord est della Capitale, dove una vettura con a bordo due persone si è ribaltata all'altezza del km 20+400. Feriti sia il conducente che il passeggero, i due sono stati affidati alle cure del personale del 118 e trasportati in codice giallo all'ospedale Sant'Andrea. Sul posto per regolare la viabilità e svolgere i rilievi scientifici gli agenti dei commissariati San Basilio e Tivoli della Polizia di Stato. Chiusura temporanea "causa incidente e presenza di ghiaccio" anche sulla via Formellese, all'altezza di vicolo Formellese, in entrambe le direzioni di marcia.

Strade ghiacciate a Roma

Dalla provincia alla Capitale cambiano le strade ma non cambia il pericolo per la presenza di ghiacchio, con chiusure temporanee e deviazioni di alcuni tratti stradali. Chiusure effettuate dalla Polizia Locale sulla via Ardeatina, altezza via della Fotografia in direzione Roma Centro per "presenza di ghiaccio". Divieto di transito per possibili tratti ghiacciati anche sulla cosiddetta "Panoramica", già interdetta lo scorso 18 gennaio per lo stesso motivo. In particolare la chiusura (già attuata dalle 22:00 del 25 gennaio) riguarda viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, per presenza di ghiaccio tra Via Trionfale e Piazzale Clodio in entrambe le direzioni, nella fascia oraria 22:00 - 07:00.

Presenza di ghiaccio ed inviti alla prudenza anche nella zona di Tor Vergata, a Roma est, per presenza di ghiaccio su via di Passolombardo.