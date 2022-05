Venerdì e sabato previsti cortei in centro: ecco i percorsi e le deviazioni bus

Doppio corteo in centro a Roma nel fine settimana. Venerdì 20 maggio, già giornata di sciopero, è in programma una manifestazione con corteo da piazza della Repubblica a piazza del Colosseo dalle 9,30 alle 14,30 "contro la guerra e l'economia di guerra" promosso dai sindacati di base (Cobas, Cub, Usb e Usicit). Percorso su via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, via degli Annibaldi e via Nicola Salvi.

Entro le 8 dovranno essere libere da veicoli in sosta - compresi i monopattini - piazza della Repubblica e via degli Annibaldi tra via Cavour e via Frangipane. Possibili deviazioni o limitazioni per le linee H, 3Nav, 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 105, 117, 118, 170, 360, 492, 590, 649, 714, 910.

Sabato invece, dalle 14 alle 18, corteo da piazza della Repubblica a piazza di Porta San Giovanni per l'iniziativa "Manifestazione per la vita". In base al numero dei partecipanti e ai riflessi sulla viabilità, possibili deviazioni o limitazioni per le linee H, 3Nav, 5, 14, 16, 50, 51, 60, 61, 62, 64, 66, 70, 71, 75, 81, 82, 85, 87, 105, 118, 170, 360, 492, 590, 649, 714, 792, 910. il corteo sfilerà lungo viale Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto.