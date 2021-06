Si rompe una conduttura e il quartiere si allaga: le strade di Acilia e Palocco come un fiume

Risveglio bagnato per i cittadini di Acilia e Casal Palocco che hanno visto una serie di strade del quartiere inondate. Non dall'acqua del mare della vicina Ostia, ma di quella fuoriuscita dopo un guasto idrico. Il primo intervento della polizia locale del X Gruppo Mare, in via Domenico Morelli mezzora dopo la mezzanotte, forse l'epicentro del guasto. Successivamente, verso le 4,45 del mattino, in via Tespi , all'altezza del civico 208. Gli agenti hanno messo in sicurezza le aree, con necessaria chiusura di Via Domenico Morelli, tra via Gaetano Previati e Via di Macchia Saponara, e richiesto intervento di Acea per gli interventi tecnici del caso.