Le tubature si rompono, l'asfalto cede e Roma si allaga: due strade in tilt in poche ore

La tubatura idrica che si rompe, l'asfalto che cede e Roma si allaga. È quanto successo nelle ultime ore in due punti diversi della città, in zona Salario e nel quartiere Fonte Laurentina. In entrambi i casi sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e i tecnici di Acea.

Il primo allagamento si è verificato, in ordine di tempo, in via Nemorense all'altezza del civico 79. Dalle 22.40 di domenica la strada ha ceduto a causa del guardo di una conduttura. Gli agenti del gruppo Parioli della polizia locale e i pompieri hanno transennato parte della carreggiata. Per almeno cinque metri la strada è stata transennata ed è stato disposto il senso unico alternato.

A Fonte Laurentina, all'alba di oggi, stessa situazione in via Felice Salemme, all'altezza dell'incrocio con via di Tor Pagnotta. Anche qui la strada è stata chiusa per circa cinque metri, a causa di un avvallamento e del conseguente allagamento della strada che adesso risulta chiusa nel tratto compreso tra Via Mario Carucci e via di Tor Pagnotta.