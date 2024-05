Il dramma di Catia, che dorme sotto al Comune per chiedere una casa: "Senza tetto da 15 anni"

C'è una donna di 74 anni che da una settimana, tutti i giorni, si presenta sotto la sede dell'assessorato alle politiche sociali in viale Manzoni sperando di ricevere buone notizie per un posto letto. Si chiama Catia, è nata in Romania ma vive in Italia (ed è cittadina italiana) dai primi anni '90.

La storia di Catia senza dimora a 74 anni

Senza dimora, senza un lavoro. Catia fino al 2010 fa era sposata, aveva una casa e faceva l'assistente agli anziani con una laurea in Psicologia in tasca, ottenuta nel Paese d'origine dopo un corso di cinque anni. Poi il marito si è ammalato di cancro, è diventato cieco e poi è morto: "Faceva il benzinaio - racconta a RomaToday - e quando è venuto a mancare io non sono riuscita più a pagare un affitto".

In attesa di una casa popolare

Troppo pochi i 400 euro di reversibilità e gli appena 120-130 euro di pensione che percepisce lei dopo anni di lavoro in nero o contratti precari per cooperative di vario genere, in alcuni casi anche fallite. "Sono passata da un centro d'accoglienza all'altro - continua Catia - ma non ce la faccio più. Voglio una casa popolare, ho fatto domanda diversi anni fa ma non ho saputo niente, non so quanti punti ho".

"Ho cercato di farla finita"

Quando è rimasta da sola, Catia se l'è cavata ottenendo lavori in casa di persone anziane da assistere, dove aveva vitto e alloggio h24: "Ma dal Covid in poi è impossibile - racconta - e poi passa il tempo anche per me. Ho anche pensato di farla finita". Più che pensato, lo ha anche provato a fare: "Lo scorso sabato sera ho provato a buttarmi sotto un autobus qui vicino a viale Manzoni - racconta - ma un signore mi ha salvata, è venuto il 118 e sono andata al San Giovanni". Quando ci parliamo al telefono è stata dimessa da appena un'ora: "E sono tornata subito di fronte al dipartimento".

A Roma non ci sono posti

Per stanotte (lunedì 20 maggio, ndr) dalla Sala Operativa Sociale le hanno trovato un posto letto a Montelibretti, in un centro d'accoglienza: "Entro alle 21 e me ne vado alle 5.30 del mattino", conferma Catia. E poi? Poi non si sa: "I posti non ci sono", dice lei. Che è quanto le viene detto dai servizi sociali.

Il sindacato inquilini

Ora Asia Usb, il sindacato inquilini e abitanti, l'ha intercettata e cerca di aiutarla: "Dobbiamo capire quando ha fatto domanda - spiega Maria Vittoria Molinari - perché se è prima del 2012 significa che è il vecchio bando. Catia andrebbe bene anche per un progetto di cohousing, ma vediamo. E' una situazione drammatica".