È morto Stefano Vespa, giornalista e fratello di Bruno: aveva 64 anni

È morto Stefano Vespa, giornalista e fratello del conduttore televisivo Bruno. La sua vita è stata stroncata da un malore improvviso all’età di 64 anni. Era una firma storica del giornalismo romano e sono in tanti a ricordarlo in queste ore. La notizia si è diffusa nel pomeriggio di martedì.

Ai microfoni dell’Ansa anche Giorgio Mulè, il sottosegretario alla Difesa. “La notizia della sua scomparsa mi raggela e rimanda la memoria al tempo in cui conobbi quel cronista prima di ritrovarlo a Panorama durante la mia direzione nella quale lo volli capo della redazione romana. Stefano era un gentiluomo nei modi e un galantuomo nella professione. Era dolce, sensibile, riservato. Lo piango e mi stringo nel dolore ai suoi familiari e a chi gli volle bene”.

Stefano Vespa, è nato a L’Aquila nel 1957, si è laureato in Giurisprudenza e ha esordito presso il quotidiano romano ‘Il Tempo’, prima come collaboratore e poi in veste di caporedattore dove è rimasto per 23 anni, dedicandosi alla cronaca e alla politica.

Successivamente al settimanale Panorama ha lavorato per 12 anni, lasciando la testata nel 2015 da capo della redazione romana. Da qualche tempo collaborava con la rivista ‘Formiche.net’, dove continuava a occuparsi anche di politica e esteri Tra i suoi ultimi articoli “La Nato smentisce la no fly zone, ma la tensione è altissima” pubblicato il 2 marzo.

Alla sua famiglia le condoglianze della nostra redazione.