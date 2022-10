Morto Stefano Mizzoni, l'operaio di 21 anni caduto da un nastro trasportatore

Non ce l'ha fatta Stefano Mizzoni, il giovane operaio di 21 anni rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro a Canale Monterano, in provincia di Roma. Trasportato d'urgenza con l'eliambulanza al policlinico universitario Agostino Gemelli domenica mattina i medici del nosocomio universitario ne hanno dichiarato la morte cerebrale.

Residente a Bracciano, Stefano Mizzoni è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando all'interno di un'azienda di legnami in via delle Crete. Il giovane era salito su un nastro trasportatore per rimuovere un ceppo di legno che bloccava la macchina - in quel momento spenta. Mentre era ad un'altezza di circa due metri ha perso l'equilibrio per cause ancora in via di accertamento sbattendo violentemetne la testa a terra.

Da subito in condizioni gravi Stefano Mizzoni è stato trasportato d'urgenza al nosocomio universitario romano di via della Pineta Sacchetti in pericolo di vita. Domenica mattina la tragedia. Accertato il decesso del ragazzo, starà ora ai carabinieri della compagnia di Bracciano, intervenuti a Canale Monterano assieme agli ispettori Spresal della Asl Roma 4 accertare se siano state rispettate le norme sulla sicurezza sul lavoro.

Due morti sul lavoro in 24 ore

Una morte bianca che segue di poche ore un altro decesso. A perdere la vita nel pomeriggio di sabato un operaio moldavo di 47 anni, precipitato da un'altezza di cinque metri mentre era impegnato in alcuni lavori sul tetto di una villetta di via delle Nocette, nella zona di Monteverde. Vani per lui i soccorsi, il personale medico intervenuto nella zona di Villa Pamphili non aveva potuto far altro che constatarne il decesso.

Ferito da una scarica elettrica

Fine settimana a Roma e provincia segnato da un altro incidente sul lavoro. In questo caso a rimanere ferito è stato un ragazzo di 26 anni, raggiunto da una scarica elettrica mentre stava tostando del pane su una griglia elettrica di un ristorante della via Prenestina al Pigneto. Rimasto ferito il giovane è stato trasportato all'ospedale San Giovanni in codice rosso.