Stefano Dal Corso morto in carcere, i familiari non credono al suicidio: "Non si sarebbe mai ucciso"

Il 12 ottobre del 2022 Stefano Dal Corso, detenuto romano di 42 anni, fu trovato morto nella sua cella nel carcere di Oristano. Per la procura si trattò di un suicidio, per la famiglia no e adesso le indagini sono riaperte. Secondo Marisa, la sorella di Stefano, e il suo legale Armida Decina si sarebbero troppi elementi che non tornano.

A Dal Corso mancava poco per uscire dal carcere. In più l'autopsia non c'è mai stata e ci sarebbero delle testimonianze di altre detenuti che racconterebbero un'altra storia. Già lo scorso marzo Marisa Dal Corso fece sentire la sua voce.

"Voglio le prove. Conoscevo mio fratello e lui per carattere non si sarebbe mai tolto la vita. Non l'avrebbe fatto soprattutto per sua figlia con la quale aveva un legame veramente stretto. Credo sia giusto, doveroso, riconsegnare dignità a mio fratello. Niente mi intimorisce più", ha detto oggi Marisa Dal Corso durante una conferenza stampa. Sul caso è stata presentata un'interrogazione al ministro della Giustizia Carlo Nordio, dal parlamentare di Italia Viva Roberto Giachetti.

Dal Corso ha letto anche una lettera del fratello quando era in carcere a Rebibbia, indirizzata al responsabile di una comunità terapeutica, a testimonianza, dice la sorella, "della volontà di esistere di mio fratello". Una missiva in cui Stefano ripercorre le sue vicende legate all'uso di droga. Ultimo di dieci figli, la sua è stata una vita difficile fin da piccolo: all'età di 4 anni è stato mandato in collegio seguito dagli assistenti sociali. Uscito da lì dopo 7 anni, racconta Stefano nella lettera, "l'unica direzione è stata la strada".

"Le testimonianze che abbiamo avuto dai detenuti (una prova agli atti, ndr) sono molto diverse dalle relazioni che sono state fatte sulla morte di Stefano finora. La mia personale idea è stata sempre la stessa che mio fratello non è morto per mano sua", sottolinea la sorella.

"Oggi siamo venuti in Parlamento perché dopo un anno sono venuta a conoscenza di quello che realmente è accaduto in carcere, ho dovuto tacere per tutelare gli altri detenuti che esplicitamente hanno detto di avere paura. Ho sperato fino all'ultimo nell'autorizzazione all'autopsia senza dover ricorrere a queste testimonianze ma purtroppo le cose sono andate diversamente... ecco perché siamo qui", conclude.