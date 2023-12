Stefano Del Corso morto in carcere. Dopo sette no la Procura dispone l'autopsia

La procura ha disposto l'autopsia per chiarire come è morto Stefano Dal Corso, romano di 42 anni trovato senza vita lo scorso ottobre nell'infermeria del carcere di Oristano. Inizialmente il caso era stato presentato dal carcere come suicidio, poi l'indagine ha cambiato corso e ora i giudici di Oristano hanno detto sì alla richiesta della famiglia di procedere con l'esame autoptico, dopo ben sette istanze rigettate. Ad annunciare la svolta è stata la sorella del detenuto, Marisa. La famiglia ha infatti da subito contestato la tesi del suicidio sottolineando le tante anomalie della vicenda.

"Non ho mai creduto al suicidio - ha detto Armida Decina, avvocata della famiglia Dal Corso - ma ho sempre detto che l'unico elemento che può contestare i dubbi è solamente l'esame autoptico. Mi ha sorpreso, nella richiesta del pubblico ministero di procedere con l'autopsia, il veder cambiare il provvisorio capo di imputazione: non abbiamo più l'ipotesi di omicidio colposo, ma di omicidio volontario. E cambia lo scenario di ciò che si era paventato fino a oggi. Voglio ringraziare la Procura: noi non abbiamo mai accusato nessuno, ma detto sempre che quello accaduto a Oristano non è cosa pacifica".

Il super testimone

Tra gli elementi che fanno sospettare la famiglia che si tratti di un nuovo caso Cucchi c'è un super testimone che si è fatto vivo utilizzando una mail temporanea, di quelle che si autodistruggono. "Sono stata contattata via mail da questa persona che si è definita un agente penitenziario", ha raccontato l'avvocato Decina. L'uomo ha parlato anche con Marisa Dal Corso. Le ha raccontato che lavorava esternamente al carcere, ma poteva accedere.

"Stefano - ha detto la sorella - aveva bisogno di farmaci ed era entrato in infermeria: aprendo la porta ha sorpreso due agenti durante un rapporto sessuale. Lo hanno subito portato in cella e poco dopo trasferito in una stanza usata per picchiare i detenuti. Qui lo hanno colpito con due manganellate e poi con la sprangata gli hanno rotto l'osso del collo per simulare l'impiccagione. Mi ha detto che Stefano è stato picchiato a sangue da cinque agenti". L'attendibilità del testimone è al vaglio degli inquirenti ed è ancora tutta da verificare. Certamente l'autopsia aiuterà a fare chiarezza sulla vicenda.