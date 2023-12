Stefano Dal Corso morto in cella, c'è un testimone: "Picchiato perché aveva visto un rapporto sessuale in carcere"

Stefano Dal Corso, il detenuto romano morto in cella in Sardegna nell'ottobre 2022, non si è suicidato ma sarebbe morto a seguito di un'aggressione avvenuta in carcere. La rivelazione arriva da un articolo di Andrea Ossino su La Repubblica. Si sarebbe quindi trattato di omicidio e - secondo il quotidiano di Largo Fochetti - il suo assassino gli avrebbe "rotto l'osso del collo con una spranga e due colpi di manganello".

A riscrivere la verità è un testimone un "ufficiale esterno della polizia penitenziaria" che si sarebbe fatto vivo via mail e con una telefonata. Sarebbe anche in possesso di video e prove in grado di dimostrare che Stefano Dal Corso è stato ucciso. Le sue parole finiranno al vaglio dei magistrati che lo scorso 4 ottobre hanno riaperto le indagini sul caso senza però autorizzare l'autopsia, ritenuta dalla famiglia della vittima un passaggio fondamentale per capire cosa è successo.

Il racconto del super testimone è stato fatto alla famiglia di Dal Corso, prima al suo avvocato, Armida Decina, e poi a sua sorella. Lo stesso avrebbe anche avanzato un movente: ha visto qualcosa che non doveva vedere. "Ha aperto la porta dell’infermeria e ha assistito a un rapporto sessuale tra due operatori del carcere. È stato cacciato via e ha fatto ritorno nella sua cella". Da qui l'aggressione, degenerata poi nella morte di Dal Corso a cui sarebbero seguiti dei depistaggi.

Al momento il racconto non è ancora entrato negli atti di indagine e nel fascicolo in procura non risultano indagati.

La storia di Stefano Dal Corso

Il 12 ottobre del 2022 Stefano Dal Corso, detenuto romano di 42 anni, fu trovato morto nella sua cella nel carcere di Oristano. Per la procura si è sempre trattato di un suicidio, per la famiglia invece no. Secondo Marisa, la sorella di Stefano, e il suo legale Armida Decina ci sarebbero troppi elementi che non tornano.

A Dal Corso mancava poco per uscire dal carcere. In più l'autopsia non c'è mai stata e ci sarebbero delle testimonianze che racconterebbero un'altra storia. Ora questo testimone il cui racconto potrebbe riscrivere la verità.