I punti oscuri del caso di Stefano Dal Corso, morto in cella. Dall'autopsia mai fatta al nuovo testimone

Dalle sette autopsie rigettate, fino al nuovo super testimone che si è fatto vivo utilizzando una mail temporanea, di quelle che di autodistruggono. Restano tanti i punti oscuri dietro la morte Stefano Dal Corso, il detenuto romano di 42 anni, che fu trovato senza nella sua cella nel carcere di Oristano.

Per la procura si è sempre trattato di un suicidio, per la famiglia invece no. Secondo Marisa, la sorella di Stefano, e il suo legale Armida Decina ci sarebbero troppi elementi che non tornano. D'altronde a Dal Corso mancava poco per uscire dal carcere e secondo Marisa non si sarebbe mai tolto la vita, non avrebbe avuto alcun motivo. In più l'autopsia non c'è mai stata.

Ci sarebbero invece le testimonianze, quelle dei detenuti che racconterebbero un'altra storia, e di un testimone - la cui veridicità è ancora tutta da verificare - che racconterebbe un lato torbido della storia. Un altro caso Cucchi, secondo qualcuno. Elementi, tanti, risposte, poche. Ecco perché di lati oscuri sulla vicenda ce ne sono diversi. Andiamo con ordine.

Il caso Dal Corso

La vicenda diventa mediatica il 29 marzo scorso. Sembra una cosa grossa, tanto da organizzare una conferenza stampa del Senato della Repubblica. La scena ricorda quella del caso di Hasib Omerovic, il disabile picchiato degli agenti di polizia, o di Stefano Cucchi appunto. Al tavolo ci sono la sorella di Stefano Dal Corso, Marisa, e l'avvocato Armida Decina. Accanto a loro, visibilmente commossa, anche Ilaria Cucchi in un drammatico deja-vù.

Mostrano le foto di Dal Corso morto. I segni sul collo, ma anche un livido sospetto sul braccio destro. Mentre non esiste alcuna foto che lo ritrae impiccato nella sua cella ecco perché, secondo la famiglia, fin da subito la pista di un suicidio avvenuto il 12 ottobre 2022 nel carcere di Oristano non sarebbe credibile. Da quel giorno in poi le richieste di una autopsia si susseguono. In totale sono sette quelle respinte dalla procura, l'ultima due settimane fa, anche dopo le prime testimonianze dei detenuti che erano in carcere con Dal Corso.

Il testimone

Sul caso è stata presentata un'interrogazione al ministro della Giustizia Carlo Nordio, dal parlamentare di Italia Viva Roberto Giachetti. "Non si evidenzia alcuna anomalia", la risposta. Eppure qualcosa non torna. I sospetti della sorella di Dal Corso - e non solo - aumentano. Soprattutto adesso che è spuntato un testimone anonimo, una persona che dimostra di sapere molte cose, che dice che quel 12 ottobre è stato commesso un omicidio.

"Sono stata contattata via mail da questa persone che si è definita un agente penitenziario", ha raccontato l'avvocato Decina. La sua mail era una di quelle che si autodistruggono. Poi quell'uomo ha parlato anche con Marisa Dal Corso. Le ha raccontato che lavorava esternamente al carcere, ma poteva accedere. "Stefano - ha detto la sorella - aveva bisogno di farmaci ed era entrato in infermeria: aprendo la porta ha sorpreso due agenti durante un rapporto sessuale. Lo hanno subito portato in cella e poco dopo trasferito in una stanza usata per picchiare i detenuti. Qui lo hanno colpito con due manganellate e poi con la sprangata gli hanno rotto l'osso del collo per simulare l'impiccagione. Mi ha detto che Stefano è stato picchiato a sangue da cinque agenti".

L'ottava richiesta di autopsia

Quella del presunto testimone "è una versione da verificare", ha sottolineato l'avvocato Decina che ha aggiunto come però quella è "una persona che ci racconta dinamiche interne all'amministrazione penitenziaria che soltanto una persona interna può conoscere. Mi sono sentita quindi in dovere di avvisare la procura. Chiediamo di fare accertamenti", continua il legale ribadendo che resta comunque cruciale "che venga autorizzata l'autopsia senza la quale non si va da nessuna parte. Non credo ciecamente a tutto ciò che è stato detto, ma la fonte dell'ultimo audio è credibile. Si capisce che è a conoscenza di meccanismi legati alla vita in carcere. Quello che ci ha raccontato coincide, almeno in parte, con ciò che ciò che già ci aveva detto la parente di un altro detenuto".

Un pezzo di un puzzle complicato che si aggiunge anche al foglio delle presenze e degli orari di entrata e uscita dal carcere e delle persone che hanno lavorato nel reparto di infermeria il 12 ottobre, compilato a penna risultando illeggibile. Ecco dunque la richiesta fatta per l'ottava volta.

La (nuova) pressione politica

E le nuove (presunte) rivelazioni hanno smosso di nuovo anche la politica. "Chiediamo al ministro della Giustizia di dovere con immediatezza fare piena luce sui fatti esposti relativi alla morte di Stefano Dal Corso, i quali, laddove dovessero rispondere al vero, rappresenterebbe un vulnus di incredibile gravità al sistema di gestione dell'esecuzione della pena da parte dello Stato, rispetto alla quale è necessario individuare ogni singolo passaggio nella catena delle responsabilità", la domanda rivolta a Carlo Nordio contenuta nell'interrogazione depositata alla Camera a firma dei deputati Pd della commissione Giustizia, Debora Serracchiani, Federico Gianassi, Michela Di Biase, Marco Lacarra e Alessandro Zan. Adesso l'attesa per la nuova richiesta per l'esame medico legale diventa cruciale.

Le domande

Di punti di domanda ce ne sono molti. Il primo tra tutti, perché Stefano Dal Corso avrebbe deciso di togliersi la vita? La psicologa del carcere nei suoi rapporti ha parlato di un uomo pronto a ricominciare. La sorella idem. Insomma, secondo loro sarebbe stato pronto a smettere con la droga e di volersi riprendere la propria vita, da sua figlia. Come mai non ci sarebbero immagini utili delle telecamere di sorveglianza interna del carcere? E, la domanda forse più importante nel caso non si fosse trattato di suicidio, perché Dal Corso sarebbe stato ucciso?