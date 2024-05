Caso Cucchi, tre carabinieri rinviati a giudizio per falso e depistaggio

Maurizio Bertolino, all'epoca dei fatti maresciallo dei carabinieri presso la stazione di Tor Sapienza, Fortunato Prospero, capitano e comandante della sezione infortunistica e polizia giudiziaria presso il nucleo Radio Mobile di Roma e il suo collega Giuseppe Perri, all'epoca dei fatti maresciallo, andranno a processo.

I tre carabinieri sono accusati di falso e depistaggio nell'ambito del processo in relazione alla morte di Stefano Cucchi, rispetto a quanto riferito nell'ambito del processo su presunti depistaggi. Il gup di Roma Francesca Ciranna al termine dell'udienza preliminare ha rinviato a giudizio

Secondo l'accusa, con le loro dichiarazioni avrebbero ostacolato la ricostruzione dei fatti durante il processo. In particolare secondo il pm Giovanni Musarò, gli imputati avrebbero ''ostacolato'' e ''sviato'' le indagini con diverse dichiarazioni false, anche durante il procedimento.



Nel procedimento il ministero della Difesa è responsabile civile, mentre sono parti civili Riccardo Casamassima, uno dei testimoni chiave che contribuì a svelare il pestaggio in caserma ai danni di Stefano Cucchi, i tre agenti della penitenziaria, finiti sul banco degli imputati nel primo processo Cucchi e poi assolti in via definitiva per non aver commesso il fatto, oltre all'associazione Cittadinanzattiva. La prima udienza del processo è stata fissata per il 25 settembre ottava sezione del tribunale monocratico.

Secondo l'imputazione, nel 2021, il maresciallo Bertolino avrebbe mentito ai suoi superiori e avrebbe detto di non sapere nulla dell'esistenza, nella stazione dei carabinieri di Tor Sapienza, di un raccoglitore con atti relativi al caso Cucchi. Fatto che invece gli era stato confermato da un collega. Poi, in aula, dopo aver ammesso di essere a conoscenza del dossier, avrebbe falsamente affermato di aver comunicato tutto ai suoi superiori.

Il capitano Prospero in servizio al nucleo radiomobile di Roma, avrebbe scritto il falso nel 'Memoriale di servizio' del 2 novembre 2018 indicando che un maresciallo e un vice brigadiere, del suo reparto, erano impegnati in altri servizi esterni, mentre l'uno era stato sentito negli uffici della questura e l'altro lo aveva accompagnato. Secondo la richiesta di rinvio a giudizio, accolta dal giudice Ciranna, il maresciallo Perri, sentito come testimone in aula, avrebbe mentito negando di aver chiesto ai poliziotti di assistere all'interrogatorio in questura del collega che aveva accompagnato. I reati contestati a carico dei tre carabinieri sono, a vario titolo, quelli di depistaggio e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.