Più poliziotti a Termini, meno sulle località turistiche: "Rischi sul territorio e disagi per gli operatori"

La stazione ferroviaria di Termini resta uno degli “hot spot” di Roma sul fronte della sicurezza, soprattutto in estate. E dai sindacati di polizia si alza l’allarme per il dispiegamento di forze verso lo scalo, risorse che vengono sottratte ad altri scopi, come il presidio delle mete turistiche.

A puntare il dito è il sindacato Fsp Polizia di Stato, che ha denunciato come “il personale destinato ai necessari ‘rinforzi’ per le principali mete turistiche è stato improvvisamente dirottato verso le grandi stazioni ferroviarie di Roma e Napoli, con una non condivisibile decisione che limita l’attività di reale controllo del territorio, e mette in gravissima difficoltà gli operatori già diretti alle rispettive destinazioni. Incomprensibile e, a nostro parere, non rispondente alle reali esigenze della sicurezza”.

Massimo Nisida, segretario provinciale di Roma Fsp Polizia di Stato, spiega in particolare che “nella Capitale, nel volgere di un paio d’ore, decine di poliziotti già in viaggio perché aggregati di servizio verso le località maggiormente turistiche, quindi i commissariati di Anzio, Ostia e Civitavecchia, per dare manforte in occasione del tradizionale incremento della popolazione durante l’estate, sono stati improvvisamente dirottati verso la stazione ferroviaria di Termini, a nostro avviso sufficientemente presidiata grazie ai rinforzi già disposti nei mesi scorsi nell’ambito dell’operazione ‘Alto Impatto’. Sembrerebbe che il repentino dietrofront sia stato imposto direttamente dal ministero dell’Interno allo scopo di accentuare la percezione della sicurezza nei cittadini. E per questa schizofrenica successione di disposizioni operative dei questori, conseguenti ad estemporanee indicazioni ministeriali, ci risulta anche che decine di poliziotti partiti da Roma e già arrivati in località turistiche del litorale campano, siano stati dirottati verso la questura di Napoli per essere impiegati nei pressi della stazione ferroviaria, peraltro con discutibili modalità operative”.

Il quadrante di Termini assediato da degrado e microcriminalità

Che il tema della sicurezza percepita assuma particolare rilevanza quando si parla di Termini è cosa nota. A Roma negli ultimi mesi le zone dell’Esquilino e di Castro Pretorio sono rimaste saldamente sotto i riflettori di Campidoglio e prefettura, a livello locale, e del ministero dell’Interno a livello nazionale. A inizio maggio, a margine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, il ministro Piantedosi aveva ammesso che “abbiamo fatto una proficua discussione su quella che è la situazione di degrado e di sicurezza soprattutto intorno all’area della stazione di Roma Termini. Abbiamo già implementato una serie di servizi di alto impatto, e i numeri ci danno l’idea che siamo sulla strada giusta, continueremo e ci siamo ripromessi di allargare la sfera di attenzione”.

Aggressioni ai turisti, degrado, scippi e rapine sono all’ordine del giorno in uno dei più grandi scali ferroviari italiani. E se il Comune ha promesso di farsi carico della parte “sociale”, cercando di dare assistenza a chi sceglie la stazione come luogo in cui accamparsi (linea che si è tradotta, però, in sgomberi degli accampamenti di migranti e senza fissa dimora che puntualmente si ricreano), le forze dell’ordine hanno aumentato i controlli nei citati “servizi ad alto impatto”. Che richiedono ovviamente maggiori risorse da impiegare.

Il tema sul tavolo del nuovo prefetto Giannini

“Il tema della ‘sicurezza percepita’ è dibattuto da anni - conclude Nisida - ma ci sconforta che, ancora una volta, si prediligano soluzioni ad alto impatto propagandistico che, però, rendono ancor più complicato assicurare un diffuso controllo del territorio. Non siamo qui a criticare tanto le scelte strategiche in materia di sicurezza che si ritengono più adeguate, ma vorremmo che avessero effetti meno estemporanei e tenessero in debito conto sia le prerogative tecniche che la legge affida ai questori, sia i diritti e le esigenze dei poliziotti chiamati a metterle in atto”.

Termini resta quindi uno dei fascicoli con maggiore priorità sul tavolo del nuovo prefetto di Roma, Lamberto Giannini, che ha già avviato una cabina di regia interistituzionale per gestire la situazione.