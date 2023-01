Fari su Termini: oltre 400 persone identificate in una maxi operazione

Fari delle forze dell’ordine puntati sulla stazione Termini e le aree vicine dopo l’aggressione di cui è stata vittima, la notte di Capodanno, una giovane turista israeliana, e dopo il dibattito sempre più acceso relativo alla sicurezza in uno dei principali scali italiani.

Sulla scia di quanto stabilito nelle riunioni settimanali del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e delle disposizioni del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, i controlli in zona sono stati potenziati, con una maxi operazione straordinaria che giovedì ha visto impegnati oltre 120 uomini tra polizia di Stato, arma dei carabinieri, guardia di finanza, esercito italiano e polizia locale di Roma Capitale.

In totale sono state 428 le persone identificate, due quelle denunciate, ed è stata anche disposta dal questore la chiusura di un’attività alberghiera abusiva. I controlli si sono concentrati nella zona di via Giolitti, via Marsala e piazzale dei Cinquecento. Come anticipato a RomaToday dall’assessora capitolina alla Sicurezza, Monica Lucarelli, sono state individuate anche 8 persone in condizioni di fragilità cui è stata fornita assistenza attraverso il personale del Nae e della sala operativa sociale, e sono anche stati controllati 202 veicoli e 9 esercizi pubblici, per cui sono state contestate tre sanzioni amministrative per un ammontare di 4.666 euro.

I controlli sono proseguiti anche nella giornata di venerdì, e continueranno nei prossimi giorni. Un’operazione che anticipa l’avvio dei servizi straordinari di prevenzione e contrasto della criminalità non solo a Roma, ma anche a Milano e a Napoli, programmati sulla base del più ampio Piano per la sicurezza delle tre città metropolitane definito nella riunione del ministro Piantedosi con i sindaci Gualtieri, Sala e Manfredi che si è tenuta lo scorso 16 dicembre.