La stazione Termini è terra dei ladri: fermati 4 "manolesta" in poche ore

I furti continuano, i controlli e gli arresti anche. I carabinieri hanno arrestato quattro persone e ne hanno denunciate tredici nella zona di Termini, area che nelle ultime settimane è stata più volte al centro della cronaca.

In manette sono finiti un uomo che ha tentato di rubare due smartphone appoggiati sul sedile di un taxi fermo in piazza dei Cinquecento, una donna sorpresa da un addetto alla sicurezza di un negozio all'interno del Forum Termini, a rubare diversi capi di abbigliamento e due giovani bloccate mentre sfilavano l'Iphone dalla borsa di una turista.

Sempre i carabinieri della compagnia Roma Centro hanno poi denunciato un 45enne romano per l'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale a cui era sottoposto, un 40enne originario della provincia di Lecce per l’inosservanza al divieto di ritorno nel comune di Roma, con foglio di via obbligatorio, emesso dalla Questura di Roma, sette cittadini senza fissa dimora destinatari e non ottemperanti al Dacur emesso dal Questore di Roma; un 20enne cileno per non aver ottemperato al decreto di espulsione dal territorio nazionale notificatogli lo scorso 14 marzo. Sanzionato anche un 24enne egiziano trovato in possesso di alcune dosi di hashish.

Denunciato un 40enne del Mali trovato con 10 smartphone di dubbia provenienza - due dei quali risultati rubati - e la somma contante di 1.410 euro e un 33enne della Costa d'Avorio che nascondeva un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16 centimetri.