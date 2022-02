Stazione di Fidene, imbrattano treno: nei guai un gruppo di writer

Stavano imbrattando un treno fermo alla stazione Fidene quando sono stati notati dagli agenti della polizia ferroviaria e dal personale della protezione aziendale di Trenitalia. A finire nei guai sei persone, colte sul fatto mentre appunto stavano imbrattando i convogli ferroviari in sosta nello scalo di Fidene.

I sei sono stati bloccati con i vestiti ancora sporchi di vernice e trovati in possesso delle bombolette spray usate per verniciare le carrozze dei treni. Tutto il materiale è stato sequestrato. Per i giovani è scattata una denuncia all’autorità giudiziaria ed una multa di circa 900 euro a testa.