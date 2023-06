In fuga dal compagno scappa in Brasile, al ritorno a Roma le minacce e le persecuzioni

Scappata in Brasile dal compagno violento è tornata nella Capitale dove l'incubo è proseguito. A essere ammonito dal questore di Roma per atti persecutori un 57enne italiano. Dagli accertamenti svolti è emerso che nel settembre 2022 la donna si era recata in Sud America restandovi per circa quattro mesi. Durante tale periodo, si erano verificati frequenti litigi con il 57enne a cui la donna era legata sentimentalmente da circa due anni. Le discussioni, causate dall'incontrollata gelosia dell'uomo, degeneravano puntualmente in offese, al punto che la donna aveva deciso di interrompere la relazione e nel febbraio 2023 è rientrata in Italia senza avvisarlo.

Ciò nonostante, dopo circa una settimana, l’uomo si è fatto trovare sul pianerottolo della sua abitazione ad attenderla e da ciò ne è scaturita una discussione, nel corso della quale, l’uomo ha iniziato a minacciarla e a offenderla.

Nei giorni successivi ha iniziato a chiamarla con insistenza, inviandole numerosi messaggi, arrivando persino a contattare i suoi parenti in Brasile, destando in loro una forte preoccupazione e costringendo l’ex compagna a inibirgli ogni contatto sulle varie piattaforme "social".

In più occasioni, l’uomo ha effettuato veri e propri appostamenti e pedinamenti, presentandosi presso l'abitazione e suonando con insistenza al citofono, anche più volte nell'arco di una giornata. La situazione è degenerata quando, il 57enne, dopo averle inviato un messaggio di minaccia, si è recato a casa della donna e non ricevendo risposta al citofono, si è intrufolato nel palazzo per poi entrare con forza in casa e lanciare contro la stessa una sedia, causandole un trauma contusivo.