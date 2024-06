Ventidue anni fa uccise una donna di cui si era innamorato. Uscito dal carcere ha perseguitato una 20enne

Nel 2002 fu arrestato in Sardegna per l'omicidio di Monica Moretti, urologa all'epoca di 38 anni. Dopo 22 anni è tornato il libertà e ha perseguitato un'altra donna, una ragazza di 20 anni che ha trovato il coraggio di denunciarlo. È finito di nuovo in carcere Raimondo Gaspa, lo stalker che la mattina del 23 giugno 2022 aveva ucciso Monica Moretti con 51 coltellate, perché lei lo aveva respinto lo aveva respinto. Nel 2004 l'uomo fu condannato all'ergastolo. L'anno dopo la Cassazione annullò la sentenza della corte d'appello e stabilì la nuova pena.

Grazie a una serie di permessi, però, Gaspa era riuscito a ottenere una serie di benefici entrando in contatto con una ragazza conosciuta proprio in carcere, durante i colloqui con i parenti, perché fidanzata di un altro recluso. L'ha iniziata a perseguitare e da lì, per la donna, è iniziato l'incubo. Scarcerato lo scorso 21 aprile dal carcere di Rebibbia, Gaspa ha continuato con le molestie.

La serie di molestie

La giovane, infatti, è stata vittima di una serie di pesanti proposte a sfondo sessuale, al punto da indurla, preoccupata e spaventata, a cambiare la propria residenza. Una volta risaliti all'identità dello stalker, l'indagine dei carabinieri di Trastevere e della procura della Repubblica di Roma si è fatta ancora più celere.

Sono stati così raccolti una serie di indizi che hanno ricostruito il quadro. Il giorno stesso in cui era uscito dal carcere, Raimondo Gaspa aveva effettuato due chiamate anonime alla ragazza e nel corso di una di queste e le ha inviato esplicite avances di natura sessuale. Un'altra chiamata anonima l'ha poi fatta il 9 maggio, indirizzandole nuove e inquietanti proposte di natura sessuale, nel corso delle quali riferiva alla donna di averla anche vista al supermercato.

La serie di chiamate

Sempre il 9 maggio, Gaspa ha fatto alla giovane 7 telefonate consecutive. E ancora, il 21 maggio, altre due chiamate utilizzando numeri sconosciuti alla giovane.

Secondo il gip che ha firmato l'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere, Gaspa "risulta a oggi attinto da un irrefrenabile impulso criminale che lo ha portato a riprodurre, a poche ore dalla sua scarcerazione dopo 22 anni ristretto per l’omicidio volontario della donna di cui si era invaghito nel 2002, gravi condotte illecite ponendo in essere comportamenti criminosi che denotano una vera e propria serialità".