Minaccia la sua ex sotto casa: “Me dovete carcerà altrimenti l’ammazzo”

Destinatario di un ammonimento del Questore, sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua ex, in carcere per 8 mesi un 48enne romano, nel pomeriggio di lunedì ha nuovamente stalkerizzato la ragazza, chiedendole un appuntamento al Portuense. Per nulla intimidito dal suo rifiuto, l’uomo ha deciso, nonostante il divieto di avvicinamento a suo carico, di aspettarla sotto casa, iniziando ad importunarla e a minacciarla al suo arrivo in via Giannetto Valli.

Alle minacce dell’uomo che le impediva di salire in casa, la 21enne ha reagito chiedendo aiuto, tramite segnalazione al 112, alla Polizia di Stato. “Mi dovete carcera’ altrimenti l’ammazzo”: così il 48enne si è rivolto agli agenti dell’XI Distretto San Paolo, intervenuti immediatamente, prima di essere bloccato.

Arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo, che dovrà rispondere del reato di atti persecutori, è stato associato presso il carcere di Rebibbia.