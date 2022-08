Il condannato per stalking che perseguita le sue vittime anche dal carcere

Arrestato e condannato per stalking nei confronti di due donne, non appena è tornato libero ha ricominciato a perseguitarle, presentandosi sotto casa loro e sfruttando i social network per inviare messaggi minatori.

L’uomo, un 40enne di Campagnano di Roma che era stato recentemente scarcerato dopo avere scontato la pena, è stato nuovamente arrestato e trasferito in carcere in attesa di un nuovo processo.

A eseguire la misura di custodia cautelare, su disposizione della procura di Tivoli, sono stati i carabinieri di Campagnano, cui le vittime si sono rivolte, supportate dalle famiglie, per chiedere aiuto. Un incubo per le due donne, che hanno assistito impotenti alla scarcerazione realizzando che neppure una condanna e il carcere riuscivano a tenerle al sicuro dal loro stalker. Anzi: il 40enne negli anni è riuscito a perseguitarle anche mentre stava scontando la pena, sfruttando i permessi d’uscita per presentarsi nei luoghi che frequentavano.

La denuncia ha consentito alla procura di Tivoli di chiedere e ottenere un nuovo provvedimento restrittivo con trasferimento in carcere, avvenuto il 12 agosto: “Occorrono strumenti di controllo per verificare se il carcere ha raggiunto l’obiettivo della risocializzazione o se gli uomini maltrattante usciti dal carcere proseguono, come accade nell’85% dei casi, nell’aggredire la stessa vittima - sottolinea il procuratore capo di Tivoli, Francesco Menditto - La procura di Tivoli da tempo richiede e ottiene misure di prevenzione a tutela delle donne in questi casi in modo tale che l’uomo all’atto della scarcerazione viene sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e al divieto di avvicinamento alle persone offese. Nel caso in esame la procura di Tivoli non era informata di questa scarcerazione”.