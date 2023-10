Lo stalker con le piante di marijuana dentro casa

Sono andati in casa per arrestarlo per atti persecutori e hanno trovato la marijuana, denunciandolo anche per la coltivazione di "erba". Lo stalker con il pollice verde è un 29enne romano.

Le indagini sono partite quando l’11 agosto scorso, si è presentata presso la caserma dei carabinieri una donna per denunciare l’uomo, accusandolo di atti persecutori avvenuti tra il 2017 e il maggio 2023, poiché non accettava la fine della loro relazione. I gravi indizi di colpevolezza raccolti a carico dell’indagato, in ordine ai vari messaggi dal contenuto minaccioso inviati alla ragazza e le svariate telefonate ricevute, tali da ingenerare un perdurato stato d’ansia alla vittima, hanno consentito alla procura della Repubblica di Roma di richiedere e ottenere l’ordinanza che dispone la misura cautelare, a firma del gip del tribunale di Roma.

I carabinieri della stazione di Roma San Sebastiano una volta giunti presso la casa dell’indagato, per notificargli il provvedimento cautelare, hanno rinvenuto e sequestrato due piante di marijuana e attrezzatura idonea alla coltivazione di sostanza stupefacente in casa. Per questo motivo il 29enne è stato così anche denunciato per coltivazione di sostanze stupefacenti.