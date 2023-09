Stalker in trasferta suona il clacson sotto casa della ex e sveglia tutto il quartiere

In trasferta nella Capitale dalla provincia di Roma. Oltre 40 chilometri in macchina per andare dalla ex compagna e per cercare di disturbarla in ogni modo, addirittura suonando il clacson dell'auto in piena notte e svegliando un intero quartiere. Questo quanto scoperto dai poliziotti fermati da un uomo in strada che ha segnalato quanto stava succedendo. In pratica l'ex compagno della sorella era partito da Colleferro per arrivare sotto casa della ex sulla via Casilina, a Roma sud.

Gli agenti hanno raggiunto l'auto e identificato nel conducente un giovane colleferrino, su cui pendeva una misura di sicurezza proprio volta a tutelare la donna. L'uomo non ha saputo fornire una valida motivazione sul perché si trovasse lì.

Gli agenti, unitamente ai colleghi del commissariato Tuscolano, hanno ricostruito mesi di incubi, ansie, paure e violenze psicologiche e fisiche subite dalla stessa. In più occasioni, la donna si è rivolta alla polizia per procedere a denunciare l'uomo, ormai divenuto un vero e proprio stalker, nonché a chiamare con cadenza pressoché quotidiana il 112 a causa delle visite sgradite dell'ex compagno, sia presso il suo domicilio che sul posto di lavoro.

L'ossessione del giovane nei confronti della donna si è confermata la scorsa serata quando, senza alcun motivo, si è presentato sotto l'abitazione della stessa iniziando a molestarla, suonando il clacson – nonostante la tarda ora – e assillandola di chiamate all'utenza mobile, con il numero anonimo, tanto da costringere la donna a chiedere l'ennesimo aiuto al fratello e al Nue.

Il familiare, anche lui vittima in precedenza di gesti vendicativi da parte dell'uomo, “colpevole” di difendere la propria sorella, ha raggiunto in pochi minuti l'abitazione della sorella dove ha incrociato l'ex genero all'interno della propria autl quale, vistosi scoperto, è fuggito in direzione di viale Palmiro Togliatti, seguito dall'uomo, è stato poi intercettato dalla polizia. Il giovane è stato tratto in arresto per atti persecutori e tradotto in carcere.