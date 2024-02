Lo stalker sul balcone: invaghito della badante la perseguita per settimane

"Mi guardo sempre le spalle quando esco di casa perché mi segue ovunque. Sono settimane che la mia vita è un inferno e rischio anche di perdere il lavoro per colpa sua". Vittima di uno stalker una donna di 34 anni, badante in casa di un'anziana signora nella zona della Marranella, a Roma sud est. Perseguitata per settimane l'uomo ha alzato progressivamente il livello dell'asticella. Atti persecutori continuativi sino alla scorsa sera, quando l'uomo si è arrampicato sul terrazzo della donna costringendo la stessa - e la proprietaria di casa - a barricarsi nell'abitazione e a chiamare la polizia.

Dieci giorni da incubo, pedinamenti, telefonate, minacce, questo quanto subito dalla donna - una 34enne georgiana. A rendergli la vita impossibile un connazionale di cinque anni più giovane. Ragazzo che - secondo quanto riferito dalla donna in sede di denuncia - ha frainteso gli aiuti della donna in un interessamento amoroso. Dichiarati i suoi sentimenti, la collaboratrice domestica - sposata e mamma - lo ha però respinto. Poi l'incubo: "Mi segue e mi pedina ogni volta che esco di casa. È sempre ubriaco. Ho paura. Mi telefona con numeri di telefoni diversi e mi fa scenate di gelosia nonostante gli abbia detto di non essere interessata, di essere sposata".

Atti persecutori che il 29enne ha cominciato a mettere in essere dallo scorso 31 gennaio, quando in atteggiamento molesto si è presentato una prima volta sotto casa dove la badante è domiciliata e presta servizio. Il 4 febbraio ancora una "visita", più molesta, con l'uomo che cominciò a urlare e lanciare bottiglie di vetro verso il palazzo dove vive la connazionale.

Poi ancora il 6 febbraio, l'uomo prova a entrare in casa colpendo a calci il portone dell'appartamento al primo piano. La sera del 10 febbraio l'apice degli atti persecutori. Il 29enne si presenta sotto l'abitazione del V municipio, una prima volta alle 19:30 e poi alle 21:00. Poi, dopo essersi arrampicato su una canna fumaria, sale sino al terrazzo dove vive la collaboratrice domestica.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono quindi intervenute le volanti e gli agenti del V distretto Prenestino che lo hanno trovato - ubriaco - mentre urlava e batteva contro le inferriate della camera da letto, ancora fuori al balcone.

Fermato in flagranza di reato è stato arrestato per atti persecutori e messo a disposizione della magistratura.